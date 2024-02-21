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Published Сегодня, 17:25

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Updated Сегодня, 17:27

Законопроект об обязательной борьбе с борщевиком принят в первом чтении

21 февраля 2024, 17:25
Законопроект о необходимости борьбы с борщевиком был одобрен на первом чтении в Государственной Думе. Если закон будет принят, он должен вступить в силу 1 сентября.

Депутаты от партии «Единая Россия» предложили данный законопроект, пишет 360tv.ru. Они пояснили, что инвазивные растения могут разрастаться и вытеснять местные виды флоры, а также создавать опасность для людей. Особенно активно распространяется борщевик Сосновского, который может подавлять рост других растений и вызывать острый дерматит при контакте с кожей человека.

Предложено внести изменения в Земельный кодекс, чтобы предусмотреть финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком.

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