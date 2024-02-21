Законопроект об обязательной борьбе с борщевиком принят в первом чтении

Депутаты от партии «Единая Россия» предложили данный законопроект, пишет 360tv.ru. Они пояснили, что инвазивные растения могут разрастаться и вытеснять местные виды флоры, а также создавать опасность для людей. Особенно активно распространяется борщевик Сосновского, который может подавлять рост других растений и вызывать острый дерматит при контакте с кожей человека.