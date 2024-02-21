Зампостпреда РФ при ООН: Интервью Владимира Путина вызвало фурор

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
В интервью RTVI дипломат отметил, что ему задают вопросы об этом интервью не только коллеги-дипломаты, но и другие люди, включая охранников, буфетчиц и уборщиц. Всех интересует, как президент высказался и почему он так сказал. В целом это интервью произвело настоящую сенсацию в ООН, подчеркнул Полянский.
Дипломат также отметил: западные страны делают вид, что ничего не произошло, но нормальные государства, которые способны адекватно мыслить и оценивать ситуацию, понимают важность этого информационного прорыва.
Полянский считает, что западный мир создал вокруг себя «пузырь лжи», через который очень сложно пробиться. Он уверен, что интервью активно обсуждают и его заметили в ООН, и последствия этого могут быть серьезными. Это фактически разрушает стену, которую Запад пытается построить вокруг своей общественной точки зрения.
По словам Полянского, его собеседников удивило две вещи в интервью Путина. Во-первых, они удивлены тем, что лидер государства может два часа вести дискуссию в прямом эфире без перезаписи и бумажек, аргументированно обсуждая цифры и факты. В отличие от некоторых лидеров, которые уже не помнят своего имени и говорят с людьми из прошлого, не помня недавних событий. Это создает яркий контраст.
Кроме того, многим сложно представить настоящие отношения между россиянами и украинцами, генезис текущего кризиса и роль Запада в нем. Для таких людей информация из первых уст очень важна, считает Полянский.