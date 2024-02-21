Зампостпреда РФ при ООН: Интервью Владимира Путина вызвало фурор

По словам Полянского, его собеседников удивило две вещи в интервью Путина. Во-первых, они удивлены тем, что лидер государства может два часа вести дискуссию в прямом эфире без перезаписи и бумажек, аргументированно обсуждая цифры и факты. В отличие от некоторых лидеров, которые уже не помнят своего имени и говорят с людьми из прошлого, не помня недавних событий. Это создает яркий контраст.