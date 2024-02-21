properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Жительница Октябрьского скрывалась от уплаты 71 штрафа ГИБДД за новой фамилией

Жительница Октябрьского скрывалась от уплаты 71 штрафа ГИБДД за новой фамилией

21 февраля 2024, 06:07
Фото: 1MI
Суммарно женщина была должна более 50 тысяч рублей за превышение скорости.

Любительница быстрой езды из Октябрьского округа более 70-ти раз нарушила правила дорожного движения. В добровольном порядке штрафы ГИБДД она не оплачивала, и вопрос был передан судебным приставам, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Приставы выезжали по месту жительства должницы, но застать ее не удавалось. Запросы в регистрирующие органы, банки и иные кредитные организации также не давали результата: имущество и денежные средства, на которые можно было обратить взыскание в счет погашения долга, у нарушительницы отсутствовали.

После очередного обновления запросов судебный пристав неожиданно получил сведения из ЗАГСа о том, что недавно разыскиваемая гражданка вступила в брак и взяла фамилию супруга. «Вероятно, женщина решила, что выписанные на ее прежнюю фамилию штрафы автоматически аннулируются, равно как и возбужденные в ее отношении исполнительные производства», — считают приставы.

Незамедлительно были направлены запросы в банки, сразу же установлен принадлежащий должнице счет, с которого была списана вся сумма задолженности.

Читайте также:
В Октябрьском мужчина при розжиге печи получил ожог 23% площади телаИз-за столкновения грузовика и поезда в Прикамье опаздывает один пассажирский поездСотрудник «Амкара Пермь» разбил чужую машину на парковке и отказывался платить
#Происшествия#Общество#Приставы#Штраф#Октябрьский#Штраф гибдд
Подпишитесь
Стало известно, когда туроператоры возобновят чартерные рейсы из Перми в Турцию
Сегодня, 05:07
Этой весной в Перми подорожает шаурма. Причины роста цен
Сегодня, 05:27
Пермяки стали тратить меньше на все, кроме еды и развлечений
Сегодня, 03:49
Глава СК заинтересовался обстрелом автомобиля во время погони в Пермском крае
Сегодня, 02:54
В Перми запустили первое в РФ производство футбольных бутс
Сегодня, 04:14
В Прикамье готовятся к вспышке клещевой активности
Сегодня, 05:07