Жительница Октябрьского скрывалась от уплаты 71 штрафа ГИБДД за новой фамилией

Приставы выезжали по месту жительства должницы, но застать ее не удавалось. Запросы в регистрирующие органы, банки и иные кредитные организации также не давали результата: имущество и денежные средства, на которые можно было обратить взыскание в счет погашения долга, у нарушительницы отсутствовали.