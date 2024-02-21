Жительница Октябрьского скрывалась от уплаты 71 штрафа ГИБДД за новой фамилией

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Любительница быстрой езды из Октябрьского округа более 70-ти раз нарушила правила дорожного движения. В добровольном порядке штрафы ГИБДД она не оплачивала, и вопрос был передан судебным приставам, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.
Приставы выезжали по месту жительства должницы, но застать ее не удавалось. Запросы в регистрирующие органы, банки и иные кредитные организации также не давали результата: имущество и денежные средства, на которые можно было обратить взыскание в счет погашения долга, у нарушительницы отсутствовали.
После очередного обновления запросов судебный пристав неожиданно получил сведения из ЗАГСа о том, что недавно разыскиваемая гражданка вступила в брак и взяла фамилию супруга. «Вероятно, женщина решила, что выписанные на ее прежнюю фамилию штрафы автоматически аннулируются, равно как и возбужденные в ее отношении исполнительные производства», — считают приставы.
Незамедлительно были направлены запросы в банки, сразу же установлен принадлежащий должнице счет, с которого была списана вся сумма задолженности.