Беременная пермячка отсудила у чиновников компенсацию за падение во дворе

Беременная жительница Чайковского добилась компенсации от чиновников. По данным пресс-службы Чайковского городского суда, в феврале 2023 года возле одного из подъездов женщина поскользнулась и упала — получила травму левой ноги, ушибла руки, у нее началось головокружение и спазм в голове. Это заставило ее испугаться за свою жизнь и жизнь ребенка.