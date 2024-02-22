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Беременная пермячка отсудила у чиновников компенсацию за падение во дворе

Беременная пермячка отсудила у чиновников компенсацию за падение во дворе

22 февраля 2024, 05:38
Фото: 1MI
Женщина упала из-за плохой очистки территории.

Беременная жительница Чайковского добилась компенсации от чиновников. По данным пресс-службы Чайковского городского суда, в феврале 2023 года возле одного из подъездов женщина поскользнулась и упала — получила травму левой ноги, ушибла руки, у нее началось головокружение и спазм в голове. Это заставило ее испугаться за свою жизнь и жизнь ребенка.

Пострадавшая обратилась в травмпункт. Медики выяснили, что у женщины был разрыв коленного сустава. Участок, где упала жительница Чайковского, не был очищен от льда, не посыпан песком. В суде выяснилось, что за территорию должны отвечать чиновники. Представитель администрации не согласился с требованиями.

Суд частично удовлетворил требования женщины. С администрации Чайковского взыскали компенсацию морального вреда в 80 тыс. рублей, а также материальный ущерб — 8,7 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

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#Коммунальный рай#Пермь#Жкх#Чайковский
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