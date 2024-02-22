«Человеку дается передышка, чтобы подумать». Как в Перми помогают бездомным людям

— Есть регламент: сопровождающий специалист связывается с человеком через один, три, шесть, девять месяцев и год. Не со всеми мы можем поддерживать связь. С одной стороны, прийти в центр помощи людям стыдно, они не хотят с этим ассоциироваться. Если они выбрались, то не хотят, чтобы кто-то знал, что у них вообще был опыт обращения к нам. Часто люди не хотят вообще контактировать, даже если у них всё хорошо. А есть другие люди, которые, наоборот, с нами поддерживают связь и приходят сами. Они приносят продукты, могут наготовить домашней еды и принести ее для других подопечных. Мы связываемся, с кем возможно, поддерживаем связь.