Челябинск обогнал российские города-миллионники по росту цен на жилье

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:57
В Челябинске цены на жилье выросли на 4,3%, достигнув отметки в 125,4 тысячи рублей за квадратный метр. В Воронеже цены поднялись на 3,3% до 115,1 тысячи рублей за квадратный метр. Пермь и Волгоград также заметно подорожали, с ростом цен на 3,1%, что привело к стоимости жилья в 145,2 тысячи рублей и 115,8 тысячи рублей соответственно, пишет 360tv.ru.
Кроме Челябинска, лидерами по повышению цен на жилье стали Екатеринбург, Нижний Новгород и Омск. Москва заняла 11-е место в этом рейтинге, за ней следуют Красноярск, Новосибирск и Санкт-Петербург.
Эксперты связывают лидерство Челябинска с увеличением количество новостроек, доступных для продажи, а также с удалением наиболее доступных объектов из рынка.
Портал 74.ru сообщает, что цены на квартиры в Челябинске значительно выросли за последние несколько лет. Сейчас стоимость жилья в этом городе сравнима с Екатеринбургом или Москвой. За цену двухкомнатной квартиры в Челябинске можно приобрести недвижимость за рубежом, в странах, таких как Черногория, Грузия, Германия и Испания.