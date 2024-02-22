Челябинск обогнал российские города-миллионники по росту цен на жилье

Портал 74.ru сообщает, что цены на квартиры в Челябинске значительно выросли за последние несколько лет. Сейчас стоимость жилья в этом городе сравнима с Екатеринбургом или Москвой. За цену двухкомнатной квартиры в Челябинске можно приобрести недвижимость за рубежом, в странах, таких как Черногория, Грузия, Германия и Испания.