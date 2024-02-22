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Published Сегодня, 06:53

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Updated Сегодня, 06:54

Четыре ребенка в Самаре отравились хлором из-за купания в бассейне

22 февраля 2024, 06:53
Четверо детей в Самаре отравились хлором, когда они купались в бассейне. Дети посещали бассейн на базе отдыха «Маяк» в Самарской области и попали в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Шесть детей пострадали от химикатов, так как вода в бассейне содержала большое количество хлора, пишет 360tv.ru.

В результате массового отравления было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». За это преступление виновные могут быть лишены свободы на срок до двух лет.

После происшествия бассейн был закрыт, на место прибыли следователи. Руководство отдыховой базы заявило, что отель продолжает работать.

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