Четыре ребенка в Самаре отравились хлором из-за купания в бассейне

Четверо детей в Самаре отравились хлором, когда они купались в бассейне. Дети посещали бассейн на базе отдыха «Маяк» в Самарской области и попали в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии.