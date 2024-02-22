Четыре ребенка в Самаре отравились хлором из-за купания в бассейне

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Шесть детей пострадали от химикатов, так как вода в бассейне содержала большое количество хлора, пишет 360tv.ru.
В результате массового отравления было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». За это преступление виновные могут быть лишены свободы на срок до двух лет.
После происшествия бассейн был закрыт, на место прибыли следователи. Руководство отдыховой базы заявило, что отель продолжает работать.