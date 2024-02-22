Две мощные вспышки класса Х произошли на Солнце

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Вспышки на Солнце — это сильные взрывы, которые происходят на его поверхности. Они могут вызывать различные явления на Земле, такие как магнитные бури, полярные сияния и проблемы с электроникой. Вспышки классифицируются по своей мощности и могут быть опасными для людей с сердечными проблемами или для тех, кто имеет кардиостимуляторы, пишет pravda.ru.
Медики рекомендуют людям с проблемами в области сердца воздерживаться от физической активности и стресса в дни, когда наблюдается повышенная активность Солнца.