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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Две мощные вспышки класса Х произошли на Солнце

22 февраля 2024, 12:04
22 февраля произошли две очень сильные вспышки на Солнце класса Х. Первая была зарегистрирована в 2 часа ночи по московскому времени, а вторая — между 9 и 10 часами утра. Такая высокая частота вспышек является необычной.

Вспышки на Солнце — это сильные взрывы, которые происходят на его поверхности. Они могут вызывать различные явления на Земле, такие как магнитные бури, полярные сияния и проблемы с электроникой. Вспышки классифицируются по своей мощности и могут быть опасными для людей с сердечными проблемами или для тех, кто имеет кардиостимуляторы, пишет pravda.ru.

Медики рекомендуют людям с проблемами в области сердца воздерживаться от физической активности и стресса в дни, когда наблюдается повышенная активность Солнца.

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