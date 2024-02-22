Две мощные вспышки класса Х произошли на Солнце

Вспышки на Солнце — это сильные взрывы, которые происходят на его поверхности. Они могут вызывать различные явления на Земле, такие как магнитные бури, полярные сияния и проблемы с электроникой. Вспышки классифицируются по своей мощности и могут быть опасными для людей с сердечными проблемами или для тех, кто имеет кардиостимуляторы, пишет pravda.ru.