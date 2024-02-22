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Дягилевский фестиваль в этом году представит три оперных премьеры

Дягилевский фестиваль в этом году представит три оперных премьеры

22 февраля 2024, 08:56
Фото: Никита Чунтомов
Фестиваль в 2024 году откроется 20 июня и продлится по 29 июня.

Дягилевский фестиваль пройдет в Перми в этом году с 20 по 29 июня. Среди его главных событий — три большие оперные премьеры, сообщают организаторы.

Зрители фестиваля увидят новые постановки произведений Дюсапена, Стравинского и Моцарта.

Впервые в России прозвучит опера Passion Паскаля Дюсапена — одного из ведущих композиторов современной Франции, ученика Яниса Ксенакиса. Это произведение на основе античного мифа об Орфее и Эвридике, воплощенный в музыке миг расставания двух влюбленных. Passion будет представлена в постановке дирижера Теодора Курентзиса и режиссера Анны Гусевой в исполнении оркестра и хора musicAeterna.

Пермская опера представит в рамках фестиваля премьеру единственной оперы Игоря Стравинского «Похождений повесы». Историю Тома Рейкуэлла, бросившего невесту ради развлечений в компании дьявола, расскажет в своей постановке худрук новосибирского театра «Красный факел» режиссер Андрей Прикотенко. За дирижерским пультом — Федор Леднев.

Третья оперная премьера Дягилевского фестиваля 2024 — «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта. За новое сценическое прочтение оперы возьмутся дирижер Евгений Воробьев и режиссер Нина Воробьева.

Также на фестивале традиционно будут широко представлены симфонические и камерные концерты, драматические спектакли и экспериментальные перформансы. Будут работать Образовательная программа и Фестивальный клуб. Подробности программы организаторы обещают раскрыть позже.

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