Дягилевский фестиваль в этом году представит три оперных премьеры

Впервые в России прозвучит опера Passion Паскаля Дюсапена — одного из ведущих композиторов современной Франции, ученика Яниса Ксенакиса. Это произведение на основе античного мифа об Орфее и Эвридике, воплощенный в музыке миг расставания двух влюбленных. Passion будет представлена в постановке дирижера Теодора Курентзиса и режиссера Анны Гусевой в исполнении оркестра и хора musicAeterna.