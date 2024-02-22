ЕР начала гуманитарную миссию в новых регионах 2 года назад

Работа по сбору помощи бойцам и мирным гражданам в новых регионах налажена системно, в неё постоянно включаются всё новые и новые люди и организации. Благодаря этому мы расширяем как виды помощи, так и аудиторию её получателей, в которую входят и школы в новых регионах, и учреждения здравоохранения, и другие организации», — сказал Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском крае.