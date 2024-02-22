ЕР начала гуманитарную миссию в новых регионах 2 года назад

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Издание mkset.ru пишет, что в честь двухлетия гуманитарной миссии партия «Единая Россия» провела форум первичных отделений в городе Хабаровске. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак напомнил о том, что 22 февраля 2022 года в Ростовскую область, куда эвакуировали беженцев из ЛДНР, прибыла первая колонна гуманитарной помощи от региональных отделений партии.
Турчак отметил, что партия «Единая Россия» была первой, кто пришел на помощь людям, вынужденным покинуть свои дома. Еще во время боев в Мариуполе волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» оказывали помощь местным жителям. Активисты МГЕР доставляли им лекарственные средства, продукты питания, теплую одежду и предметы первой необходимости. Партия «Единая Россия» в короткие сроки наладила сеть гуманитарных центров в Донецкой и Луганской народных республиках, где оказывали медицинскую помощь, помогали в поиске пропавших родных и содействовали в оформлении документов.
В первые месяцы миссии «Единой Россией» было открыто 45 гуманитарных центров, которые, по словам Андрея Турчак, были центрами поддержки жизнеобеспечения. С переходом к мирной жизни эти центры преобразовались и по сей день оказывают различные виды помощи, в том числе правовую.
На протяжении всего этого времени волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» предоставляли жителям новых регионов РФ адресную помощь. Через гуманитарную миссию «Единой России» за два года прошли свыше 3,5 тыс. активистов.
Больше тысячи участников гуманитарной миссии являются врачами. Партия формирует бригады медицинских работников, которые регулярно направляются для оказания помощи в новые регионы. Кроме того, «Единая Россия» доставила более 7 тысяч тонн лекарств и медицинских изделий в местные больницы и организовала курсы тактической медицины для военнослужащих и жителей прифронтовых регионов.
Сегодня основное внимание «Единой России» направлено на помощь фронту. На эти цели партией было собрано свыше 11,5 миллиарда рублей.
На сайте ER.RU сообщают, что Андрей Турчак кроме оказания необходимой технической и гуманитарной помощи попросил сопровождать каждую семью участников СВО — знать их запросы, поддерживать регулярную связь и оказывать всю необходимую поддержку, а также вовлекать ветеранов СВО в общественную и политическую жизнь.
«С первых дней проведения специальной военной операции „Единая Россия“ в Прикамье развернула 49 пунктов сбора гуманитарной помощи для новых российских регионов, которые находятся в каждом местном отделении партии.
С начала частичной мобилизации в России по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина партия организовала сбор необходимых вещей для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.
На запросы наших военнослужащих оперативно отзываются депутаты от «Единой России», предприниматели, волонтёры и представители общественных организаций.
На сегодня уже было отправлено более 500 конвоев — это свыше 1700 тонн гуманитарного груза.
Работа по сбору помощи бойцам и мирным гражданам в новых регионах налажена системно, в неё постоянно включаются всё новые и новые люди и организации. Благодаря этому мы расширяем как виды помощи, так и аудиторию её получателей, в которую входят и школы в новых регионах, и учреждения здравоохранения, и другие организации», — сказал Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском крае.