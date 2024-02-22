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Глава РЭО Буцаев отметил высокую привлекательность сферы обращения с отходами для ГЧП

Глава РЭО Буцаев отметил высокую привлекательность сферы обращения с отходами для ГЧП

22 февраля 2024, 06:31
Фото: reo.ru
Каждое третье концессионное соглашение, подписанное регионами в 2022–2023 годах, касается отрасли обращения с отходами. Проекты, реализуемые с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), поддерживает публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО).

По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, отрасль обращения с отходами стала одной из наиболее привлекательных для проектов ГЧП за последние два года. Согласно сведениям Национального центра ГЧП, в период с 2022 по 2023 год на нее пришлось 47 из 164 региональных концессий, что составляет около 30% от общего количества концессий, заключенных субъектами РФ в течение двух лет.

Как сообщает gorod55.ru, общая сумма инвестиций по 47 концессиям в отрасли обращения с ТКО превысила 100 миллиардов рублей. Для привлечения денег в отрасль Российский экологический оператор применяет инструмент льготного финансирования концессионных соглашений путем выпуска собственных облигаций. Финансирование проектов осуществляется по ставке 6 — 8% годовых. С установленной на данный момент ключевой ставкой Центробанка стоимость привлечения денег в проекты отрасли стала привлекательным инструментом для бизнеса.

В Центре ГЧП отметили, что мусоросортировочный комплекс на Сахалине — один из наиболее капиталоемких проектов за минувшие два года. В прошлом году он получил национальную премию агентства «Росинфра» в категории «Лучший проект ГЧП в сфере экологии». В его реализацию предполагается инвестировать свыше шести миллиардов рублей.

В Дагестане и Башкирии за два года удалось заключить по три концессионных соглашения. Общая итоговая мощность обработки ТКО в Дагестане будет превышать 950 тысяч тонн в год, в Башкортостане — более 600 тысяч тонн. Стоимость реализации этих проектов составит приблизительно по 12 миллиардов рублей.

«На сегодняшний день у РЭО 53 концессионных проекта на 135 млрд рублей инвестиций в планах на финансирование в 2024–2025 гг. Еще 36 проектов находятся в проработке», — уточнил замглавы по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.

Примечательно, что за предыдущее десятилетие, с 2011 до 2022 года, в отрасли обращения с ТКО субъекты России подписали лишь 20 концессий. Это означает, что в течение последних двух лет в данной сфере число заключенных концессий выросло вдвое.

#Общество
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