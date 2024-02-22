Глава РЭО Буцаев отметил высокую привлекательность сферы обращения с отходами для ГЧП

По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, отрасль обращения с отходами стала одной из наиболее привлекательных для проектов ГЧП за последние два года. Согласно сведениям Национального центра ГЧП, в период с 2022 по 2023 год на нее пришлось 47 из 164 региональных концессий, что составляет около 30% от общего количества концессий, заключенных субъектами РФ в течение двух лет.