Годовая инфляция в Прикамье в январе составила 8,09% и вновь выше российской

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Годовая инфляция в Пермском крае в январе 2024 года выросла до 8,09%. Показатель в регионе превышает инфляцию в целом по России, которая в январе составила 7,44%, сообщает Отделение Пермь Банка России.
В январе 2024 года годовой рост цен на продовольственные товары в Прикамье увеличился до 7,93%. Заметим, что декабре 2023 года он был 7,46%, а в ноябре — 6,72%.
Годовой рост цен на непродовольственные товары достиг 7,57% (в декабре — 7,36%, в ноябре — 7,16%). Рост цен за год на услуги в январе составил 8,92% (в декабре — 8,61%, в ноябре — 9,28%).
Сильнее всего за год, с января 2023 года подорожали куриные яйца (+72,4%), плодоовощная продукция (+25,9%), сахар (+15,7%), из непродовольственных товаров — легковые автомобили (+15,4%), из услуг — путёвки за границу (+29,7%). Заметим, что плодоовощная продукция, включая картофель, сильнее всего подорожала с декабря 2023 года по январь 2024 года — на 10,86%.
Основным фактором, подстёгивающим инфляцию, в Центробанке называют высокий внутренний спрос, который хотя и несколько снизился, но продолжает превышать возможности расширения предложения.
Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в стране на 12 февраля на уровне 7,57%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства «О текущей ценовой ситуации».