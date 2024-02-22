Годовая инфляция в Прикамье в январе составила 8,09% и вновь выше российской

Сильнее всего за год, с января 2023 года подорожали куриные яйца (+72,4%), плодоовощная продукция (+25,9%), сахар (+15,7%), из непродовольственных товаров — легковые автомобили (+15,4%), из услуг — путёвки за границу (+29,7%). Заметим, что плодоовощная продукция, включая картофель, сильнее всего подорожала с декабря 2023 года по январь 2024 года — на 10,86%.