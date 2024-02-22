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Годовая инфляция в Прикамье в январе составила 8,09% и вновь выше российской

Годовая инфляция в Прикамье в январе составила 8,09% и вновь выше российской

22 февраля 2024, 09:38
Фото: 1MI
Сильнее всего подорожали куриные яйца, овощи и фрукты, сахар, легковые автомобили и путёвки за границу.

Годовая инфляция в Пермском крае в январе 2024 года выросла до 8,09%. Показатель в регионе превышает инфляцию в целом по России, которая в январе составила 7,44%, сообщает Отделение Пермь Банка России.

В январе 2024 года годовой рост цен на продовольственные товары в Прикамье увеличился до 7,93%. Заметим, что декабре 2023 года он был 7,46%, а в ноябре — 6,72%.

Годовой рост цен на непродовольственные товары достиг 7,57% (в декабре — 7,36%, в ноябре — 7,16%). Рост цен за год на услуги в январе составил 8,92% (в декабре — 8,61%, в ноябре — 9,28%).

Сильнее всего за год, с января 2023 года подорожали куриные яйца (+72,4%), плодоовощная продукция (+25,9%), сахар (+15,7%), из непродовольственных товаров — легковые автомобили (+15,4%), из услуг — путёвки за границу (+29,7%). Заметим, что плодоовощная продукция, включая картофель, сильнее всего подорожала с декабря 2023 года по январь 2024 года — на 10,86%.

Основным фактором, подстёгивающим инфляцию, в Центробанке называют высокий внутренний спрос, который хотя и несколько снизился, но продолжает превышать возможности расширения предложения.

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в стране на 12 февраля на уровне 7,57%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства «О текущей ценовой ситуации».

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