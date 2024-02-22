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Published Сегодня, 07:05

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Updated Сегодня, 07:06

Киберэксперт рассказал россиянам секрет надежного пароля

22 февраля 2024, 07:05
Эксперт по кибербезопасности раскрыл россиянам секрет создания надежного пароля. Согласно его словам, легко запоминающиеся комбинации могут быть легкой добычей для злоумышленников. Вместо этого он рекомендует использовать сложные и нестандартные пароли.

Наиболее распространенными паролями являются такие комбинации, как «qwerty», «12345» или «password». Он также отметил, что пользователи на русском языке часто выбирают простые слова или имена, такие как «любовь» или «привет», пишет 360tv.ru.

Такие пароли являются очень ненадежными, так как хакеры часто используют их в своих атаках. Поэтому эксперт призывает отказаться от простых комбинаций при регистрации на важных площадках.

Он также отметил, что хорошие пароли должны быть сложными и лишены смысла. Использование нелогичных символов и комбинаций усложнит задачу злоумышленникам, которые пытаются угадать пароль с помощью словарных атак.

Кроме того, эксперт рекомендует использовать определенные слова или фразы, которые легко запоминаются, но сложно понять постороннему человеку.

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