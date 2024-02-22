Крупнейший в России производитель автомобильного стекла сменил владельца

Борский стекольный завод долгое время считался самым крупным производителем автомобильного стекла в России, а AGC — крупнейшим в мире. Однако в марте 2022 года японская компания прекратила инвестировать в страну и сократила поставки своей продукции. После этого предприятия стали стагнировать, как сообщил Сергей Князев. Однако новый владелец разработал долгосрочный план развития для заводов.