Крупнейший в России производитель автомобильного стекла сменил владельца

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:03
Сделка была проведена 19 февраля, пишет 360tv.ru.
Директор обоих заводов, Сергей Князев, сообщил о совершении этой сделки. Покупателем российских производств стал петербургский холдинг «Адамант», который принадлежит Игорю Лейтису. Владение холдинга включает 50 предприятий и 22 торговых центра, среди которых есть и «Российская стекольная компания».
Борский стекольный завод долгое время считался самым крупным производителем автомобильного стекла в России, а AGC — крупнейшим в мире. Однако в марте 2022 года японская компания прекратила инвестировать в страну и сократила поставки своей продукции. После этого предприятия стали стагнировать, как сообщил Сергей Князев. Однако новый владелец разработал долгосрочный план развития для заводов.