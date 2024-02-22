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Крупнейший в России производитель автомобильного стекла сменил владельца

22 февраля 2024, 07:02
Один из ведущих производителей автомобильного стекла в России — Борский и Клинский стекольные заводы — был продан холдингу «Адамант» из Санкт-Петербурга. Японская компания AGC, которая является крупнейшим производителем автомобильного стекла в мире, решила продать свои активы в России.

Сделка была проведена 19 февраля, пишет 360tv.ru.

Директор обоих заводов, Сергей Князев, сообщил о совершении этой сделки. Покупателем российских производств стал петербургский холдинг «Адамант», который принадлежит Игорю Лейтису. Владение холдинга включает 50 предприятий и 22 торговых центра, среди которых есть и «Российская стекольная компания».

Борский стекольный завод долгое время считался самым крупным производителем автомобильного стекла в России, а AGC — крупнейшим в мире. Однако в марте 2022 года японская компания прекратила инвестировать в страну и сократила поставки своей продукции. После этого предприятия стали стагнировать, как сообщил Сергей Князев. Однако новый владелец разработал долгосрочный план развития для заводов.

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