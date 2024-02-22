Мошенники пишут чиновникам от имени главы Пермского края

Чиновники начали получать сообщения от фейкового аккаунта губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Одному из муниципальных служащих пришло сообщение: «Здравствуйте! Вы на месте?». Он удивился, так как аккаунт губернатора был скрыт. Потом чиновник узнал, что похожие сообщения получали другие его коллеги, передает «В курсе.ру».