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Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Мошенники пишут чиновникам от имени главы Пермского края

Мошенники пишут чиновникам от имени главы Пермского края

22 февраля 2024, 03:28
Фото: Изображение Midjourney
Преступники активно используют эту схему с прошлого года по всей России.

Чиновники начали получать сообщения от фейкового аккаунта губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Одному из муниципальных служащих пришло сообщение: «Здравствуйте! Вы на месте?». Он удивился, так как аккаунт губернатора был скрыт. Потом чиновник узнал, что похожие сообщения получали другие его коллеги, передает «В курсе.ру».

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края пояснили, что мошенники действительно рассылают сообщения от лица главы региона.

Схема с созданием фейковых аккаунтов чиновников начала активно распространяться в прошлом году. Преступники уже использовали для обмана пермяков ненастоящий аккаунт мэра Перми Эдуарда Соснина.

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#Пермь#Мошенники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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