Мошенники подставили 18-летнюю студентку из Пермского края

Пермячка положила деньги на свою карту, а затем перевела большую часть работодателю. В этот момент к ней пришло осознание, что она работает на преступников. Она отказалась дальше работать, но аферисты уговорили студентку помочь им в последний раз — тогда ей на карту и пришли 30 тыс. рублей.