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Мошенники подставили 18-летнюю студентку из Пермского края

Мошенники подставили 18-летнюю студентку из Пермского края

22 февраля 2024, 03:47
Фото: fusionbrain.ai
Девушке перевели на карту краденные деньги.

В Пермском крае задержали 18-летнюю студентку, работавшую на мошенников. По данным краевой полиции, к ним обратилась 82-летняя пермячка. Она рассказала, что стала жертвой преступников. Ей позвонил мужчина, который представился родственником — он якобы попал в ДТП, где пострадал ребенок. Для решения проблемы ему потребовалось 80 тыс. рублей. Пенсионерка перевела на карту 30 тыс. рублей, а позже осознала, что ее обманули.

Силовики нашли 18-летнюю студентку — на ее карту пришли деньги. Она пояснила, что нашла объявление о легком заработке в качестве курьера. Девушка написала куратору реквизиты карты и паспортные данные, а затем поехала к пенсионеру, который отдал ей 80 тыс. рублей.

Пермячка положила деньги на свою карту, а затем перевела большую часть работодателю. В этот момент к ней пришло осознание, что она работает на преступников. Она отказалась дальше работать, но аферисты уговорили студентку помочь им в последний раз — тогда ей на карту и пришли 30 тыс. рублей.

Сейчас возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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#Пермь#Мошенники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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