Москву признали лучшим городом в России для семейного туризма

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Она отметила, что Москва привлекает гостей своим разнообразием культурных объектов, насыщенным календарем мероприятий и широким выбором туристических программ. Важно отметить, что каждый пятый турист, посещающий Россию, предпочитает Москву как место для семейного отдыха, пишет 360tv.ru.
На церемонии также были представлены два замечательных проекта: «Играй в Москву» и «Город открытий». Первый из них предлагает участникам увлекательные экскурсии по столице, состоящие из семи уникальных маршрутов, которые включают 90 локаций и более 50 достопримечательностей, а также предлагают выполнение 130 интерактивных заданий. Второй проект «Город открытий» ориентирован на детей и приглашает их познакомиться со множеством московских галерей, технопарков и стадионов через интерактивные экскурсии, где они могут узнать больше о будущих профессиях.
Москва была отмечена также специальными призами за развитие MICE-туризма и успешную реализацию межрегионального проекта «Три столицы: от рассвета до заката», в рамках которого сотрудничали Санкт-Петербург и Нижний Новгород.