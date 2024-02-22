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Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Москву признали лучшим городом в России для семейного туризма

22 февраля 2024, 16:21
Москва была удостоена престижной награды Russian Travel Awards в категории «Лучший регион России для семейного туризма и отдыха». Победа была присуждена столице за успешную реализацию туристических проектов в 2023 году. Эту информацию поделилась заместитель мэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что Москва привлекает гостей своим разнообразием культурных объектов, насыщенным календарем мероприятий и широким выбором туристических программ. Важно отметить, что каждый пятый турист, посещающий Россию, предпочитает Москву как место для семейного отдыха, пишет 360tv.ru.

На церемонии также были представлены два замечательных проекта: «Играй в Москву» и «Город открытий». Первый из них предлагает участникам увлекательные экскурсии по столице, состоящие из семи уникальных маршрутов, которые включают 90 локаций и более 50 достопримечательностей, а также предлагают выполнение 130 интерактивных заданий. Второй проект «Город открытий» ориентирован на детей и приглашает их познакомиться со множеством московских галерей, технопарков и стадионов через интерактивные экскурсии, где они могут узнать больше о будущих профессиях.

Москва была отмечена также специальными призами за развитие MICE-туризма и успешную реализацию межрегионального проекта «Три столицы: от рассвета до заката», в рамках которого сотрудничали Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

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