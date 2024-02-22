Москву признали лучшим городом в России для семейного туризма

На церемонии также были представлены два замечательных проекта: «Играй в Москву» и «Город открытий». Первый из них предлагает участникам увлекательные экскурсии по столице, состоящие из семи уникальных маршрутов, которые включают 90 локаций и более 50 достопримечательностей, а также предлагают выполнение 130 интерактивных заданий. Второй проект «Город открытий» ориентирован на детей и приглашает их познакомиться со множеством московских галерей, технопарков и стадионов через интерактивные экскурсии, где они могут узнать больше о будущих профессиях.