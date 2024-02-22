На архитектурную подсветку зданий в Перми направят 215 миллионов рублей за год

Кром того, предлагалось также сохранить целевое назначение остатков ассигнований, не израсходованных в 2023 году: по объекту «Архитектурная подсветка зданий по Комсомольскому проспекту» в 2024 году в сумме 30,2 млн рублей, в 2025 году — в сумме 16,6 млн рублей. Кроме того, есть остаток и по объекту «Архитектурная подсветка зданий по ул. Ленина» в 2024 году в размере 9,3 млн рублей.