На архитектурную подсветку зданий в Перми направят 215 миллионов рублей за год

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:21
В 2024 году на архитектурную подсветку фасадов в городе Перми будет выделено 215 млн рублей. На информацию об этом в документе финансово-экономического обоснования к закону о краевом бюджете на 2024–2026 годы первыми обратили внимание в «Коммерсант-Прикамье».
Средства будут выделены на условиях софинансирования: 95% из краевого и 5% из местного бюджетов.
Помимо этого, предусмотрены дополнительные средства на продолжение установки в Перми архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий на ул. Ленина от пересечения с Комсомольским проспектом до ул. 25-го Октября, а также здания по ул. Крисанова, 19.
Программа по установке архитектурной подсветки в городе была запущена в 2020 году. Ранее озвучивалось, что департамент благоустройства на эти цели в 2024 году может получить 40 млн рублей и по 35 млн рублей в 2025–2026 годах. Планировалось, что общий объем финансирования за шесть лет составит 361 млн рублей.
Кром того, предлагалось также сохранить целевое назначение остатков ассигнований, не израсходованных в 2023 году: по объекту «Архитектурная подсветка зданий по Комсомольскому проспекту» в 2024 году в сумме 30,2 млн рублей, в 2025 году — в сумме 16,6 млн рублей. Кроме того, есть остаток и по объекту «Архитектурная подсветка зданий по ул. Ленина» в 2024 году в размере 9,3 млн рублей.
Архитектурную подсветку на центральных улицах Перми начали массово устанавливать при подготовке к 300-летию города. Жители некоторых домов, на которых планировалась подсветка, выступали против или ставили определенные условия городским властям. Почти со всеми удалось договориться, кроме жителей дома по ул. Комсомольский проспект, 69.