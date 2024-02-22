На Соликамской в Перми «Газель» столкнулась с легковушкой: трое раненых

В направлении микрорайона Молодежный двигался автомобиль «Газель», водитель которого в районе дома № 329 по ул. Соликамская допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем ВАЗ — 2114 под управлением 63-летнего мужчины. После этого грузовик отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковушкой Škoda, двигавшейся во встречном направлении, под управлением 65-летнего водителя.