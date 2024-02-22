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На Соликамской в Перми «Газель» столкнулась с легковушкой: трое раненых

На Соликамской в Перми «Газель» столкнулась с легковушкой: трое раненых

22 февраля 2024, 14:08
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
В ДТП поучаствовали три автомобиля.
Сюжет
Дтп

В ДТП на ул. Соликамской пострадали три человека. Авария произошла сегодня, в 15:40, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В направлении микрорайона Молодежный двигался автомобиль «Газель», водитель которого в районе дома № 329 по ул. Соликамская допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем ВАЗ — 2114 под управлением 63-летнего мужчины. После этого грузовик отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковушкой Škoda, двигавшейся во встречном направлении, под управлением 65-летнего водителя.

В результате аварии водитель автомобиля «Газель», водитель Škoda и его 62-летняя пассажирка с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Также на месте были осмотрены два несовершеннолетних пассажира автомобиля Škoda 13 и 11 лет.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ДПС, устанавливают обстоятельства происшествия.

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