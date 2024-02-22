properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

На улице Локомотивной в Перми изменится схема движения

На улице Локомотивной в Перми изменится схема движения

22 февраля 2024, 10:01
Фото: 1MI
Изменения будут проводиться в три этапа.

На улице Локомотивной в районе тоннеля под Транссибирской магистралью со стороны ДКЖ временно изменится схема движения транспорта. Изменения будут проводиться с 24 февраля по 29 марта этого года, сообщают в краевом минтрансе.

В краевом «Управлении автомобильных дорог и транспорта» ведомству пояснили, что на участке будут устраивать водопропускную трубу в рамках строительства третьего этапа улицы Строителей.

Изменения вводятся в несколько этапов:

  • 1 этап — с 24 февраля по 9 марта 2024 года;
  • 2 этап — с 9 по 18 марта 2024 года;
  • 3 этап — с 18 по 29 марта 2024 года.

Как будет организовано движение по каждому этапу, в ведомстве показали в схемах. Подрядчику работ поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков.

Читайте также:
В Перми для движения полностью закроют улицу УинскаяВ субботу в Перми ограничат движение по Красавинскому мосту через КамуНа следующей неделе в Перми ограничат движение по улице Технической
#Пермская езда#Пермь#Автомобили#Ограничение движения#Транспорт#Организация движения#Локомотивная
Подпишитесь
Пермская епархия предложила платить врачам за отказ женщин от аборта
Сегодня, 10:04
В Перми к 2026 году планируется открыть водный комплекс у центрального пляжа
Сегодня, 07:06
Синоптики раскрыли, когда в Пермский край придут первые признаки весны
Сегодня, 04:48
На архитектурную подсветку зданий в Перми направят 215 миллионов рублей за год
Сегодня, 07:07
«Человеку дается передышка, чтобы подумать». Как в Перми помогают бездомным людям
Сегодня, 02:00
Цены на бензин в Пермском крае ползут вверх
Сегодня, 08:43