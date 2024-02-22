На улице Локомотивной в Перми изменится схема движения

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
На улице Локомотивной в районе тоннеля под Транссибирской магистралью со стороны ДКЖ временно изменится схема движения транспорта. Изменения будут проводиться с 24 февраля по 29 марта этого года, сообщают в краевом минтрансе.
В краевом «Управлении автомобильных дорог и транспорта» ведомству пояснили, что на участке будут устраивать водопропускную трубу в рамках строительства третьего этапа улицы Строителей.
Изменения вводятся в несколько этапов:
Как будет организовано движение по каждому этапу, в ведомстве показали в схемах. Подрядчику работ поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков.