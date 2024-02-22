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Назначен новый руководитель пермского краевого «Управтодора»

Назначен новый руководитель пермского краевого «Управтодора»

22 февраля 2024, 10:36
Фото: photobuildings.com
Ранее Дмитрий Сергеев возглавлял Пермблагоустройство.

Начальником краевого государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края стал Дмитрий Сергеев. Нового руководителя представили коллективу в понедельник, 19 февраля, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на краевое министерство транспорта.

Ранее Дмитрий Сергеев руководил МКУ «Пермблагоустройство», до назначения на руководящую должность он работал в ведомстве главным инженером. Должность директора «Пермблагоустройства» Дмитрий Сергеев покинул 13 февраля. На следующий день вместо него в статусе и. о. назначили главного инженера МКУ Даниила Зырянова.

Ране КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» возглавлял Андрей Угольков. Андрея Уголькова задержали в начале июля прошлого года при получении 15,8 млн рублей через посредника от ООО «СПК-Групп» — компания занималась установкой светового оборудования на Восточном обходе. Размер взятки должен был составить 4% от общей стоимости контракта.

Угольков заключил досудебное соглашение со следствием и начал давать показания — это произошло 24 ноября. Он признал вину. В конце декабря был отправлен из СИЗО под домашний арест.

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#Общество#Пермь#Назначение#Транспорт
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