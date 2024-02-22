Назначен новый руководитель пермского краевого «Управтодора»

Ранее Дмитрий Сергеев руководил МКУ «Пермблагоустройство», до назначения на руководящую должность он работал в ведомстве главным инженером. Должность директора «Пермблагоустройства» Дмитрий Сергеев покинул 13 февраля. На следующий день вместо него в статусе и. о. назначили главного инженера МКУ Даниила Зырянова.