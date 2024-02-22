Пермская епархия предложила платить врачам за отказ женщин от аборта

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Пермская епархия предложила назначить выплату для врачей-гинекологов, если женщина откажется от аборта. Такое предложение представители епархии озвучили во время обсуждение законопроекта о запрете склонения к абортам в Прикамье, сообщает епархия на сайте.
Кроме того, во время обсуждения прозвучала инициатива об информировании школьников Прикамья о вреде, к которому приводит аборт. Эти меры должны помочь сократить число абортов в Прикамье, считают участники встречи.
Ранее об инициативе запретить склонение к абортам заявил экс-министр культуры Пермского края Игорь Гладнев, сейчас он возглавляет комиссию «По сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в краевой Общественной палате.
Склонение к абортам запрещено уже в нескольких регионах РФ — за это штрафуют. На федеральном уровне эта мера пока не введена.