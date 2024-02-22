Пермяк относил телефоны и ноутбук клиентов в ломбард

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Published Сегодня, 06:40
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32-летний сотрудник сервисного центра в Перми относил телефоны и ноутбуки клиентов в ломбард. Пермяк попался и вынужден был платить за свои поступки, сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
Работавший в сервисном центре одной из розничных сетей по продаже цифровой техники, мужчина посчитал, что официальной зарплаты ему мало. Принимая на гарантийное обслуживание дорогостоящую технику, вместо ремонта, он относил ее в ломбард, а вырученные деньги тратил по своему усмотрению. Обкрадывал правонарушитель не только доверчивых клиентов, но и своего работодателя. Пользуясь проверенной схемой, сотрудник заложил несколько игровых ноутбуков и телефонов.
Когда факт краж и присвоения чужого имущества стал известен правоохранителям, нарушитель признал свою вину и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного заседания. Учтя сотрудничество со следствием и деятельное раскаяние виновного, суд приговорил его к 2 годам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. В рамках гражданского иска работодатель взыскал с осужденного порядка 245 тыс. рублей в качестве возмещения материального ущерба.
Несмотря на предупреждения со стороны приставов, неплательщик игнорировал требования исполнительного листа. Из-за этого пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий с автомобилем гражданина, а также наложил арест на деньги на его счетах. Следующим шагом стало обращение взыскания на заработную плату нарушителя. Только после этого на депозитный счет ведомства регулярно стали поступать денежные средства, и вскоре задолженность была погашена в полном объеме.