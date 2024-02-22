Пермяк относил телефоны и ноутбук клиентов в ломбард

Работавший в сервисном центре одной из розничных сетей по продаже цифровой техники, мужчина посчитал, что официальной зарплаты ему мало. Принимая на гарантийное обслуживание дорогостоящую технику, вместо ремонта, он относил ее в ломбард, а вырученные деньги тратил по своему усмотрению. Обкрадывал правонарушитель не только доверчивых клиентов, но и своего работодателя. Пользуясь проверенной схемой, сотрудник заложил несколько игровых ноутбуков и телефонов.