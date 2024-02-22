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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Под санкции правительства Великобритании попал Пермский пороховой завод

Под санкции правительства Великобритании попал Пермский пороховой завод

22 февраля 2024, 13:26
Фото: properm.ru
Также в списках компании, связанные с российским ВПК, импортеры оборудования и нефтетрейдеры.
Сюжет
Санкции

Под новые санкции Великобритании попал Пермский пороховой завод. Великобритания ввела новые санкции против России, списки попавших под санкции публикует МИД страны.

Ограничения введены против компаний, связанных с российским ВПК, импортеров оборудования, нефтетрейдеров. В частности, под санкции попал новый гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, а также расположенный в Дзержинске завод им. Свердлова (производит боеприпасы), Челябинский кузнечно-прессовый завод, Самарская металлургическая компания.

Кроме того, в списках есть три компании из КНР, две из Белоруссии, по одной из Турции и ОАЭ.

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#Экономика#Санкции#Сво#Санкции ЕС#Санкции против россии
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