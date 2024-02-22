Под санкции правительства Великобритании попал Пермский пороховой завод

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Под новые санкции Великобритании попал Пермский пороховой завод. Великобритания ввела новые санкции против России, списки попавших под санкции публикует МИД страны.
Ограничения введены против компаний, связанных с российским ВПК, импортеров оборудования, нефтетрейдеров. В частности, под санкции попал новый гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, а также расположенный в Дзержинске завод им. Свердлова (производит боеприпасы), Челябинский кузнечно-прессовый завод, Самарская металлургическая компания.
Кроме того, в списках есть три компании из КНР, две из Белоруссии, по одной из Турции и ОАЭ.