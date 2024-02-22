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Updated Сегодня, 04:16

На СВО был убит 34-летний военный из Пермского края Федор Матросов

«Погнали на задачу». На СВО был убит 34-летний военный из Пермского края

22 февраля 2024, 04:14
Фото: соцсети погибшего

На СВО был убит 34-летний военный из Пермского края Федор Матросов

Военного не стало в середине января.

На СВО был убит Федор Матросов из Пермского края. По данным властей Куединского округа, он был заместителем командира боевой машины — наводчиком. Его не стало 18 января 2024 года. Прощание с ним состоялось в селе Бикбарда на этой неделе.

Чиновники не сообщают, сколько лет было мужчине. Однако судя по странице в социальных сетях, ему было 34 года. 10 января он написал в соцсетях: «Погнали на задачу». Через восемь дней его убили.

СВО России на Украине продолжается почти два года. Сроков завершения спецоперации нет. Власти уточняют, что она подойдет к концу в момент выполнения всех поставленных целей.

Фото: vk.com/badrtdinov75
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#Военная операция на Украине#Пермь
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