«Погнали на задачу». На СВО был убит 34-летний военный из Пермского края

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
На СВО был убит Федор Матросов из Пермского края. По данным властей Куединского округа, он был заместителем командира боевой машины — наводчиком. Его не стало 18 января 2024 года. Прощание с ним состоялось в селе Бикбарда на этой неделе.
Чиновники не сообщают, сколько лет было мужчине. Однако судя по странице в социальных сетях, ему было 34 года. 10 января он написал в соцсетях: «Погнали на задачу». Через восемь дней его убили.
СВО России на Украине продолжается почти два года. Сроков завершения спецоперации нет. Власти уточняют, что она подойдет к концу в момент выполнения всех поставленных целей.