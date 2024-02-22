Россия отказалась от соглашения о рыболовстве с Великобританией

В прошлом году британцы поймали 566 тысяч тонн трески и пикши. По словам Володина, это составляет 40% от всего рыбного меню Великобритании. В то же время Великобритания регулярно вводит санкции против России. Поэтому президент Владимир Путин принял решение отказаться от соглашения, и его идею поддержали депутаты.