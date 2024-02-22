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Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Россия отказалась от соглашения о рыболовстве с Великобританией

22 февраля 2024, 06:58
Соглашение между Россией и Великобританией о рыболовстве было отменено, что позволило России вернуть себе рыбные ресурсы, на которых англичане существовали в течение долгих лет. Эту информацию сообщил Госдума Вячеслав Володин.

Это соглашение было подписано 25 мая 1956 года. В течение 68 лет оно давало британским судам возможность рыбачить в Баренцевом море. Это относилось к территориальным водам СССР, а затем и России, пишет 360tv.ru.

Володин отметил, что это было одностороннее решение, от которого Россия ничего не получала.

В прошлом году британцы поймали 566 тысяч тонн трески и пикши. По словам Володина, это составляет 40% от всего рыбного меню Великобритании. В то же время Великобритания регулярно вводит санкции против России. Поэтому президент Владимир Путин принял решение отказаться от соглашения, и его идею поддержали депутаты.

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