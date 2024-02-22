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Семейное застолье в Чайковском закончилось избиением и больницей

Семейное застолье в Чайковском закончилось избиением и больницей

22 февраля 2024, 06:02
Фото: 1MI
Ранее неоднократно судимый сын избил отца ножкой от табурета.

В отдел полиции Чайковского вечером 21 февраля поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен 59-летний местный житель с травмами головы. Подробности истории сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Мужчина выпивал с ранее неоднократно судимым 32-летним сыном. В ходе застолья между родственниками возникла ссора, которая переросла в драку. Разъяренный сын схватил ножку от табурета и несколько раз ударил ею отца по голове.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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#Происшествия#Общество#Криминал#Пожар#Чайковский#Уголовное дело#Полиция
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