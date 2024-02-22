Семейное застолье в Чайковском закончилось избиением и больницей

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В отдел полиции Чайковского вечером 21 февраля поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен 59-летний местный житель с травмами головы. Подробности истории сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Мужчина выпивал с ранее неоднократно судимым 32-летним сыном. В ходе застолья между родственниками возникла ссора, которая переросла в драку. Разъяренный сын схватил ножку от табурета и несколько раз ударил ею отца по голове.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.