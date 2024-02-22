Семилетний мальчик утонул в Подмосковье

В связи с этим происшествием, прокуратура региона организовала проверку. Специалисты будут выяснять обстоятельства и причины произошедшего, а также оценят соблюдение закона о защите прав несовершеннолетних. В случае наличия оснований, будут приняты соответствующие меры.