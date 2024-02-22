Семилетний мальчик утонул в Подмосковье

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
По предварительным данным, ребенок гулял возле дома в СНТ «Сосны» и, оставшись без присмотра, оказался около пруда, где несчастный инцидент и произошел. Несмотря на медицинскую помощь, спасти мальчика не удалось, пишет 360tv.ru.
В связи с этим происшествием, прокуратура региона организовала проверку. Специалисты будут выяснять обстоятельства и причины произошедшего, а также оценят соблюдение закона о защите прав несовершеннолетних. В случае наличия оснований, будут приняты соответствующие меры.