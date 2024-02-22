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Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Семилетний мальчик утонул в Подмосковье

22 февраля 2024, 16:23
Согласно информации, полученной из пресс-службы прокуратуры Московской области, в Богородском городском округе произошел трагический случай — семилетний мальчик утонул.

По предварительным данным, ребенок гулял возле дома в СНТ «Сосны» и, оставшись без присмотра, оказался около пруда, где несчастный инцидент и произошел. Несмотря на медицинскую помощь, спасти мальчика не удалось, пишет 360tv.ru.

В связи с этим происшествием, прокуратура региона организовала проверку. Специалисты будут выяснять обстоятельства и причины произошедшего, а также оценят соблюдение закона о защите прав несовершеннолетних. В случае наличия оснований, будут приняты соответствующие меры.

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