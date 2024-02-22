Синоптики раскрыли, когда в Пермский край придут первые признаки весны

В Пермском крае ночью 22 февраля температура снова опустилась до -30˚. При этом на большей части Прикамья температура была на 10-15˚ теплее, в Перми -15,4˚. На погоду до конца февраля в регионе будет влиять антициклон — установится малооблачная погода без осадков на юге региона. На севере же прогнозируется облачная погода, но осадков не будет. Ожидается самый долгий период без осадков с начала зимы, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.