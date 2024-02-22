Синоптики раскрыли, когда в Пермский край придут первые признаки весны

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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В Пермском крае ночью 22 февраля температура снова опустилась до -30˚. При этом на большей части Прикамья температура была на 10-15˚ теплее, в Перми -15,4˚. На погоду до конца февраля в регионе будет влиять антициклон — установится малооблачная погода без осадков на юге региона. На севере же прогнозируется облачная погода, но осадков не будет. Ожидается самый долгий период без осадков с начала зимы, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
Начиная с 25 февраля с юго-запада на Прикамье начнет поступать теплый воздух, что приведет к потеплению — его можно назвать первым признаком весны, отмечают синоптики. Днем на неделе с 26 февраля прогнозируются слабые оттепели, но ночью все равно сохранятся морозы — на юге края до -20˚.