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Суд вынес приговор курьеру мошенников, чьими жертвами стали семь пермяков

Суд вынес приговор курьеру мошенников, чьими жертвами стали семь пермяков

22 февраля 2024, 05:27
Фото: 1MI
Всего мошенникам было передано более 1,7 миллионов рублей

В Березниках суд вынес приговор 34-летнему пермяку. В прошлом году он работал курьером у телефонных мошенников, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В феврале прошлого года мужчина через социальные сети нашел себе работу в качестве курьера. Ему необходимо было приезжать на указанный куратором адрес и под видом помощника следователя забирать у пожилых людей денежные средства, а затем переводить полученную сумму на различные платежные системы, оставляя себе определенный процент в качестве вознаграждения. Таким образом мужчина стал частью схемы «Ваш родственник в беде».

Пожилые жертвы мошенников собирали имеющиеся деньги, пакеты с вещами, предметами гигиены и передавали «помощнику следователя», который приезжал на адрес. При этом суммы варьировались от 100 до 500 тыс. рублей.

За несколько дней подозреваемый успел посетить пенсионеров из Перми, Березников и Соликамска. На его счету оказалось семь доверчивых граждан, которые в общей сложности передали более 1,7 млн. рублей.

Полицейские задержали пермяка в одном из торговых центров Соликамска, когда он собирался перевести через банкомат деньги в размере 245 тыс. рублей, которые подозреваемый получил от пожилой жительницы города.

На период следствия фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пермяк признан виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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