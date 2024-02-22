Суд вынес приговор курьеру мошенников, чьими жертвами стали семь пермяков

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В Березниках суд вынес приговор 34-летнему пермяку. В прошлом году он работал курьером у телефонных мошенников, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В феврале прошлого года мужчина через социальные сети нашел себе работу в качестве курьера. Ему необходимо было приезжать на указанный куратором адрес и под видом помощника следователя забирать у пожилых людей денежные средства, а затем переводить полученную сумму на различные платежные системы, оставляя себе определенный процент в качестве вознаграждения. Таким образом мужчина стал частью схемы «Ваш родственник в беде».
Пожилые жертвы мошенников собирали имеющиеся деньги, пакеты с вещами, предметами гигиены и передавали «помощнику следователя», который приезжал на адрес. При этом суммы варьировались от 100 до 500 тыс. рублей.
За несколько дней подозреваемый успел посетить пенсионеров из Перми, Березников и Соликамска. На его счету оказалось семь доверчивых граждан, которые в общей сложности передали более 1,7 млн. рублей.
Полицейские задержали пермяка в одном из торговых центров Соликамска, когда он собирался перевести через банкомат деньги в размере 245 тыс. рублей, которые подозреваемый получил от пожилой жительницы города.
На период следствия фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пермяк признан виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.