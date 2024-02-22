Суд вынес приговор курьеру мошенников, чьими жертвами стали семь пермяков

В феврале прошлого года мужчина через социальные сети нашел себе работу в качестве курьера. Ему необходимо было приезжать на указанный куратором адрес и под видом помощника следователя забирать у пожилых людей денежные средства, а затем переводить полученную сумму на различные платежные системы, оставляя себе определенный процент в качестве вознаграждения. Таким образом мужчина стал частью схемы «Ваш родственник в беде».