Том Круз может сыграть в новом фильме Тарантино

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Помимо Warner Bros., интерес к правам на показ фильма проявляет также студия Sony, которая уже приобрела права на предыдущую работу Тарантино «Однажды в… Голливуде». Обе студии стремятся увеличить свою стоимость для возможной продажи или слияния с другими компаниями, пишет RuNews24.Ru.
Следующий фильм Тарантино, который будет называться «Кинокритик», станет его десятой и последней работой. Съемки запланированы на начало 2024 года. По сюжету фильма, который повествует о 70-х годах прошлого века, будут рассказываться истории кинокритика, пишущего рецензии на фильмы для порножурнала. В одной из ролей можно будет увидеть Брэда Питта. Тарантино отметил, что персонаж основан на реальном человеке, чьи рецензии он читал в молодости.
Кроме Брэда Питта и Тома Круза, в фильме также могут принять участие Сэмюэл Л. Джексон и Джон Траволта, которые снимались в предыдущем фильме Тарантино «Криминальное чтиво». Режиссер также предложил роль Брюсу Уиллису.