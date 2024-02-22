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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Том Круз может сыграть в новом фильме Тарантино

22 февраля 2024, 17:04
В январе прошла встреча между голливудским актером Томом Крузом и студией Warner Bros. Компания выразила желание приобрести права на новый фильм известного режиссера Квентина Тарантино. В свою очередь, Том Круз выразил желание сняться в этой ленте, так как еще не получал престижной награды «Оскар».

Помимо Warner Bros., интерес к правам на показ фильма проявляет также студия Sony, которая уже приобрела права на предыдущую работу Тарантино «Однажды в… Голливуде». Обе студии стремятся увеличить свою стоимость для возможной продажи или слияния с другими компаниями, пишет RuNews24.Ru.

Следующий фильм Тарантино, который будет называться «Кинокритик», станет его десятой и последней работой. Съемки запланированы на начало 2024 года. По сюжету фильма, который повествует о 70-х годах прошлого века, будут рассказываться истории кинокритика, пишущего рецензии на фильмы для порножурнала. В одной из ролей можно будет увидеть Брэда Питта. Тарантино отметил, что персонаж основан на реальном человеке, чьи рецензии он читал в молодости.

Кроме Брэда Питта и Тома Круза, в фильме также могут принять участие Сэмюэл Л. Джексон и Джон Траволта, которые снимались в предыдущем фильме Тарантино «Криминальное чтиво». Режиссер также предложил роль Брюсу Уиллису.

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