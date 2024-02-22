Том Круз может сыграть в новом фильме Тарантино

Следующий фильм Тарантино, который будет называться «Кинокритик», станет его десятой и последней работой. Съемки запланированы на начало 2024 года. По сюжету фильма, который повествует о 70-х годах прошлого века, будут рассказываться истории кинокритика, пишущего рецензии на фильмы для порножурнала. В одной из ролей можно будет увидеть Брэда Питта. Тарантино отметил, что персонаж основан на реальном человеке, чьи рецензии он читал в молодости.