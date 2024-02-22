Транспортный коллапс? В Перми завтра перекроют участок шоссе Космонавтов на 2 месяца

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В краевой столице уже завтра перекроют движение на участке шоссе Космонавтов. Оно будет перекрыто с 00:00 23 февраля по 23:59 30 апреля. В краевом Минтрансе отмечают, что для объезда возведена временная дорога.
Распоряжение об ограничении движения подписал министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков. Это нужно для того, Чтобы обеспечить безопасность при строительстве первого этапа дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до Пушкина. На перекрытом участке должны возвести дорожную развязку.