Транспортный коллапс? В Перми завтра перекроют участок шоссе Космонавтов на 2 месяца

Распоряжение об ограничении движения подписал министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков. Это нужно для того, Чтобы обеспечить безопасность при строительстве первого этапа дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до Пушкина. На перекрытом участке должны возвести дорожную развязку.