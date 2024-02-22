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В Перми завтра перекроют участок шоссе Космонавтов на 2 месяца

Транспортный коллапс? В Перми завтра перекроют участок шоссе Космонавтов на 2 месяца

22 февраля 2024, 08:00
Фото: Минтранс Пермского кра

В Перми завтра перекроют участок шоссе Космонавтов на 2 месяца

Объезд организуют рядом с перекрытым участком.

В краевой столице уже завтра перекроют движение на участке шоссе Космонавтов. Оно будет перекрыто с 00:00 23 февраля по 23:59 30 апреля. В краевом Минтрансе отмечают, что для объезда возведена временная дорога.

Распоряжение об ограничении движения подписал министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков. Это нужно для того, Чтобы обеспечить безопасность при строительстве первого этапа дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до Пушкина. На перекрытом участке должны возвести дорожную развязку.

Фото: Минтранс Пермского края
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#Пермь#Пермские дороги#Шоссе космонавтов#Крисанова#Перекрытия#Пробки
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