Цены на бензин в Пермском крае ползут вверх

За период с 13 по 19 февраля цены на бензин увеличились в 10 субъектах РФ, снизились — в 13 субъектах РФ. Для сравнения, стоимость бензина марки АИ-92 в Москве составляет от 49,20 до 52,03 рубля, АИ-95 — от 54,29 до 59,31, АИ-98 и выше — от 67,30 до 71,99.