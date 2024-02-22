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Published Сегодня, 08:43

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Updated Сегодня, 08:45

Цены на бензин в Пермском крае ползут вверх

Цены на бензин в Пермском крае ползут вверх

22 февраля 2024, 08:43
Фото: 1MI
Стоимость топлива в регионе остается самой высокой в ПФО.
Сюжет
Уфас

В Пермском крае за неделю вновь выросли потребительские цены на бензин после незначительного снижения. Стоимость топлива марок АИ-92 и АИ-95 выросла на одну копейку, следует из данных Росстата.

Пермский край Средние цены на 5 февраля Средние цены на 12 февраля Средние цены на 19 февраля
Бензин автомобильный 54,98 54,97 54,98
Марка АИ-92 50,71 50,70 50,71
Марка АИ-95 55,12 55,11 55,12
Марка АИ-98 и выше 69,64 69,64 69,64
Дизельное топливо 65,36 65,30 65,30

За период с 13 по 19 февраля цены на бензин увеличились в 10 субъектах РФ, снизились — в 13 субъектах РФ. Для сравнения, стоимость бензина марки АИ-92 в Москве составляет от 49,20 до 52,03 рубля, АИ-95 — от 54,29 до 59,31, АИ-98 и выше — от 67,30 до 71,99.

В конце прошлого года пермские антимонопольщики начали проверять «Лукойл-Уралнефтепродукт» из-за повышения цен на бензин. Закупочные цены падали, как и биржевые, однако цена на заправках почему-то увеличилась.

Про цены на бензин, яйца и не только. Интервью с руководителем Пермского УФАС России
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#Авто#Уфас#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо
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