Цены на бензин в Пермском крае ползут вверх

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В Пермском крае за неделю вновь выросли потребительские цены на бензин после незначительного снижения. Стоимость топлива марок АИ-92 и АИ-95 выросла на одну копейку, следует из данных Росстата.
|Пермский край
|Средние цены на 5 февраля
|Средние цены на 12 февраля
|Средние цены на 19 февраля
|Бензин автомобильный
|54,98
|54,97
|54,98
|Марка АИ-92
|50,71
|50,70
|50,71
|Марка АИ-95
|55,12
|55,11
|55,12
|Марка АИ-98 и выше
|69,64
|69,64
|69,64
|Дизельное топливо
|65,36
|65,30
|65,30
За период с 13 по 19 февраля цены на бензин увеличились в 10 субъектах РФ, снизились — в 13 субъектах РФ. Для сравнения, стоимость бензина марки АИ-92 в Москве составляет от 49,20 до 52,03 рубля, АИ-95 — от 54,29 до 59,31, АИ-98 и выше — от 67,30 до 71,99.
В конце прошлого года пермские антимонопольщики начали проверять «Лукойл-Уралнефтепродукт» из-за повышения цен на бензин. Закупочные цены падали, как и биржевые, однако цена на заправках почему-то увеличилась.