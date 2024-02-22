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Умер отсидевший 15 лет уралмашевский киллер Игорь Сычев

22 февраля 2024, 07:00
Известный как киллер группировки «Уралмаш» и владелец издательского дома Игорь Сычев умер в Екатеринбурге от инсульта, усложненного сахарным диабетом. Мужчина был доставлен в городскую больницу № 40 в январе в тяжелом состоянии и скончался 21 февраля.

В 2001 году Сычев был приговорен к 15 годам тюрьмы за связь с группировкой «Уралмаш», которая связывалась с 30 убийствами и тремя терактами. Он отбывал наказание в колонии ИК-54 Новая Ляля и затем был переведен в колонию-поселение, пишет 360tv.ru.

После освобождения Сычев начал заниматься бизнесом. Сначала он приобрел компанию «Континенталь-Линк», которая предоставляла пейджинговую связь на Урале, а затем овощебазу «Урожай». В 2013 году он стал владельцем «Издательского дома 1905», который выпускал интернет-газету «Вечерние ведомости». Он также владел франшизой «Московский комсомолец-Урал».

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