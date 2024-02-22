Умер отсидевший 15 лет уралмашевский киллер Игорь Сычев

В 2001 году Сычев был приговорен к 15 годам тюрьмы за связь с группировкой «Уралмаш», которая связывалась с 30 убийствами и тремя терактами. Он отбывал наказание в колонии ИК-54 Новая Ляля и затем был переведен в колонию-поселение, пишет 360tv.ru.