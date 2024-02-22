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Умершую от удара колесом в голову пермячку похоронят в свадебном платье

Умершую от удара колесом в голову пермячку похоронят в свадебном платье

22 февраля 2024, 03:06
Фото: E1.RU / ГИБДД Свердловской области
Девушка должна была выйти замуж в начале апреля.
Сюжет
Дтп

20-летнюю пермячку Анну, которая умерла после того, как ей в голову прилетело колесо в Свердловской области, похоронят в свадебном платье. Инцидент произошел на трассе в соседнем регионе 16 февраля. Пермячка вместе с парнем остановились на трассе, чтобы помочь пострадавшим в ДТП.

В один из моментов мимо проезжал большегруз, у которого отлетело колесо — оно попало девушке в голову, парню — по ногам. Через несколько дней пермячка скончалась в больнице — она так и не пришла в сознание.

Отец девушки говорит, что никого не винит — это случайность. Врач пояснял, что шанс выжить у дочери меньше 1% — он сказал это еще до осмотра, как только девушку привезли в медучреждение, передает E1.RU.

Ночью 19 февраля у Анны остановилось сердце, ее реанимировали, но мозг умер. Примерно через час родителям сообщили, что дочь скончалась. Анна вместе с парнем готовились к свадьбе — они уже подали заявление, было куплено платье. Пожениться они планировали 4 апреля.

По словам отца, кремировать тело дочери запретили из-за проверки. Ее решили похоронить в свадебном платье в Полазне: «Но выкапывать дочь в случае чего я не дам», — подытожил отец.

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#Дтп#Пермь#Авария#Свердловская область#Похороны
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