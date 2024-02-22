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В бюджет Прикамья закладываются средства на аренду музея «Мотовилихинских заводов»

В бюджет Прикамья закладываются средства на аренду музея «Мотовилихинских заводов»

22 февраля 2024, 04:50
Фото: properm.ru
В этом году — 3,6 миллиона рублей, затем — по 4,8 миллиона

В бюджете Пермского края на 2024–2026 годы предлагается заложить расходы на аренду музейного комплекса ПАО «Мотовилихинские заводы». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» на основе анализа финансово-экономического обоснования к проекту о внесении изменений в бюджет региона.

Средства будут предоставляться в виде субсидий ГКБУК «Пермский краеведческий музей». В текущем году учреждение должно получить на эти цели 3,6 млн рублей, а в 2025 и 2026 годах — по 4,8 млн рублей. Средства пойдут на аренду здания музея общей площадью 782,9 кв. м, а также двух земельных участков площадью 4,304 тыс. и 3,22 тыс. кв. м.

В министерстве культуры региона пояснили изданию, что власти заинтересованы в сохранении профильного назначения объекта, поскольку он является уникальным музейным комплексом, поэтому планируют взять его в аренду.

После признания завода банкротом музей несколько раз выставлялся на торги конкурсным управляющим с весны 2022 года. Планировалось продать само здание музея общей площадью 782,9 кв. м, а также ряд экспонатов и площадку под их размещение. Общая начальная цена лота составила 119,46 млн рублей. Часть выставленного на торги имущества находилось в залоге у ООО «РТ-Капитал» — это одноэтажное здание музея, автоматическая установка пожаротушения, система видеонаблюдения, охранная сигнализация, а также земельный участок под музей площадью 4,3 тыс. кв. м и участок под призаводскую площадь общей площадью 9,3 тыс. кв. м. Так, в декабре 2022 года цена актива была определена в 107,5 млн рублей.

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#Экономика#Пермь#Мотовилихинские заводы#Культура#Музей#Продажа#Аренда#Музей артиллерии
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