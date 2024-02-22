В бюджет Прикамья закладываются средства на аренду музея «Мотовилихинских заводов»

После признания завода банкротом музей несколько раз выставлялся на торги конкурсным управляющим с весны 2022 года. Планировалось продать само здание музея общей площадью 782,9 кв. м, а также ряд экспонатов и площадку под их размещение. Общая начальная цена лота составила 119,46 млн рублей. Часть выставленного на торги имущества находилось в залоге у ООО «РТ-Капитал» — это одноэтажное здание музея, автоматическая установка пожаротушения, система видеонаблюдения, охранная сигнализация, а также земельный участок под музей площадью 4,3 тыс. кв. м и участок под призаводскую площадь общей площадью 9,3 тыс. кв. м. Так, в декабре 2022 года цена актива была определена в 107,5 млн рублей.