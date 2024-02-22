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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Как может выглядеть территория

В Перми к 2026 году планируется открыть водный комплекс у центрального пляжа

22 февраля 2024, 07:06
Как может выглядеть территория
Стоимость реализации проекта превышает 2,2 млрд рублей.

В Перми к 2024 году может появиться оздоровительный комплекс с пляжной и парковой зоной у Камы. Проект, который называется «Развитие мест отдыха у Камы», хотят реализовать за счет внебюджетных источников. Планируется привлечь инвестора ООО «ЮГА-Пермь». Объем финансирования — около 2,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Пермской Гордумы.

В рамках проекта могут реализовать водно-оздоровительный комплекс, здание гостиницы. Начать работу эти объекты должны к 2026 году.

Еще один из проектов — капительный ремонт нескольких мест: сады имени Любимова и Декабристов, сквер купцов Грибушиных. Деньги на разработку благоустройства этих проектов заложены в городской бюджет на 2024–2025 годы. Конкретных сроков проведения работ нет — их должны определить, когда будут определены источники финансирования.

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#Никогданибудь#Пермь#Благоустройство#Пляж#Проекты#Ленинский район#Городской пляж
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