В Перми к 2026 году планируется открыть водный комплекс у центрального пляжа

Еще один из проектов — капительный ремонт нескольких мест: сады имени Любимова и Декабристов, сквер купцов Грибушиных. Деньги на разработку благоустройства этих проектов заложены в городской бюджет на 2024–2025 годы. Конкретных сроков проведения работ нет — их должны определить, когда будут определены источники финансирования.