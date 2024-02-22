В Перми появилось самое милое объявление на свете о поиске плюшевого котика

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Дептранс Перми опубликовал очень милое объявление, которое специалисты обнаружили на одной из остановок в Кировском районе.
«У нас душа не на месте. Мы должны очищать остановки от всех объявлений. И делаем это регулярно. Но сегодня в Кировском районе ищут игрушку-друга. Мы верим в силу социальных сетей и репосты. Давайте вместе поможем найти игрушку», — написал Дептранс в социальных сетях.
Объявление, судя по всему, написано ребенком, который потерял плющевого черного котика с розовым носом, который тоже окрашен в черный цвет: «Вот его рисунок, он не живой, отдайте нам котика и будет вам вознаграждение».