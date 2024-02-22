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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

В Перми появилось самое милое объявление на свете о поиске плюшевого котика

В Перми появилось самое милое объявление на свете о поиске плюшевого котика

22 февраля 2024, 10:43
Фото: t.me/transportperm
Ребенок потерял игрушку.

Дептранс Перми опубликовал очень милое объявление, которое специалисты обнаружили на одной из остановок в Кировском районе.

«У нас душа не на месте. Мы должны очищать остановки от всех объявлений. И делаем это регулярно. Но сегодня в Кировском районе ищут игрушку-друга. Мы верим в силу социальных сетей и репосты. Давайте вместе поможем найти игрушку», — написал Дептранс в социальных сетях.

Объявление, судя по всему, написано ребенком, который потерял плющевого черного котика с розовым носом, который тоже окрашен в черный цвет: «Вот его рисунок, он не живой, отдайте нам котика и будет вам вознаграждение».

Фото: t.me/transportperm
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#Пермь#Детский мир#Милота на ПП
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