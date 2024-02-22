В Перми скончался преподаватель ПГНИУ, проработавший на юридическом факультете 30 лет

После окончания школы он работал на заводе имени Ленина, в 1976 году его зачислили в аспирантуру Пермского государственного университета по направлению история КПСС, в 1979 году его приняли ассистентом на кафедру научного коммунизма. В 1981 году получил степень кандидата исторических наук, с 1992 года стал работать на кафедре социальной работы и конфликтологии. На кафедре он работал более 30 лет, опубликовал более ста научных работ.