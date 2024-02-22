В Перми скончался преподаватель ПГНИУ, проработавший на юридическом факультете 30 лет

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:20
На этой неделе скончался 82-летний преподаватель ПГНИУ Виталий Керженцев. Кандидата исторических наук, доцента кафедра социальной работы и конфликтологии не стало 19 февраля.
После окончания школы он работал на заводе имени Ленина, в 1976 году его зачислили в аспирантуру Пермского государственного университета по направлению история КПСС, в 1979 году его приняли ассистентом на кафедру научного коммунизма. В 1981 году получил степень кандидата исторических наук, с 1992 года стал работать на кафедре социальной работы и конфликтологии. На кафедре он работал более 30 лет, опубликовал более ста научных работ.
«За его интересные лекции по социологии, общей конфликтологии, конфликтологии в социальной работе и др. его уважали и ценили студенты», — рассказали на кафедре социальной работы и конфликтологии ПГНИУ.
Прощание с преподавателем состоится 22 февраля в 12:20 на улице Грачева, 12.