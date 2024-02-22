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В пермских микрорайонах Заостровка и Лёвшино начался снос двух аварийных домов

В пермских микрорайонах Заостровка и Лёвшино начался снос двух аварийных домов

22 февраля 2024, 11:34
Фото: properm.ru
В них расселены 19 жилых помещений, в которых жили 34 человека.

Начался снос двух аварийных многоквартирных домов по улице Маяковского, 22 и Зарайская, 9а. Эти двухэтажные дома были построены в 1960-е годы, сообщают в администрации Перми.

В них располагалось 19 жилых помещений, проживали 34 человека. В мэрии отмечают, что гражданам, в зависимости от формы собственности, предоставили иные жилые помещения, либо выплатили денежное возмещение.

Также завершился снос аварийных домов по улице Ракитной, 36, Роменской, 7, Пономарева, 56 и Худанина, 16. В домах располагалось 53 жилых помещения, в которых проживали 138 человек. Сейчас продолжается вывоз мусора.

Всего с начала 2024 года в Перми снесли уже 15 расселённых аварийных домов по улицам: Левшинская, 35, 41, 43, Байкальская, 28, 30, Маяковского, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Ракитной, 36, Роменской, 7, Пономарева, 56 и Худанина, 16. В минувший год количество снесенных аварийных домов составило более 80.

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#Аварийное жилье#Пермь#Аварийный дом#Расселение домов#Снос
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