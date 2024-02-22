В пермских микрорайонах Заостровка и Лёвшино начался снос двух аварийных домов

Всего с начала 2024 года в Перми снесли уже 15 расселённых аварийных домов по улицам: Левшинская, 35, 41, 43, Байкальская, 28, 30, Маяковского, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Ракитной, 36, Роменской, 7, Пономарева, 56 и Худанина, 16. В минувший год количество снесенных аварийных домов составило более 80.