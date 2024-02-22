В Пермском крае суд забрал у двух водителей автомобили в пользу государства

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В Александровске суд изъял автомобили у двух местных жителей, их признали виновными в повторном пьяном вождении. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, один из осужденных управлял автомобилем марки «ВАЗ 21124», второй — «ВАЗ 21099».
Суд приговорил одного из водителей к 100 часам обязательных работ, а также запрети заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортом на 2 года. Второго водителя приговорили к 180 часам обязательных работ, а также назначили аналогичный запрет на 1 год и 6 месяцев. Вдобавок, автомобили, за рулем которых преступники были, конфискованы в собственность России.
Приговоры суда в законную силу еще не вступили — их можно обжаловать.