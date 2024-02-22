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В Пермском крае суд забрал у двух водителей автомобили в пользу государства

В Пермском крае суд забрал у двух водителей автомобили в пользу государства

22 февраля 2024, 02:47
Фото: fusionbrain.ai
За повторное пьяное вождение мужчин могли отравить в колонию.

В Александровске суд изъял автомобили у двух местных жителей, их признали виновными в повторном пьяном вождении. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, один из осужденных управлял автомобилем марки «ВАЗ 21124», второй — «ВАЗ 21099».

Суд приговорил одного из водителей к 100 часам обязательных работ, а также запрети заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортом на 2 года. Второго водителя приговорили к 180 часам обязательных работ, а также назначили аналогичный запрет на 1 год и 6 месяцев. Вдобавок, автомобили, за рулем которых преступники были, конфискованы в собственность России.

Приговоры суда в законную силу еще не вступили — их можно обжаловать.

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#Суд#Пермь#Пьяные водители#Водители#Автомобиль
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