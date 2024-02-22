В Пермском крае суд забрал у двух водителей автомобили в пользу государства

Суд приговорил одного из водителей к 100 часам обязательных работ, а также запрети заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортом на 2 года. Второго водителя приговорили к 180 часам обязательных работ, а также назначили аналогичный запрет на 1 год и 6 месяцев. Вдобавок, автомобили, за рулем которых преступники были, конфискованы в собственность России.