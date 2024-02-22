В Пермском крае за год выявлены 22 компании, выдававшие нелегальные займы

Количество выявленных нарушителей несколько сократилось. В 2022 году было обнаружено 23 такие компании. Впрочем, по России количество «черных кредиторов» растет. В 2023 году Банк России выявил 5,7 тыс. нелегальных компаний — почти на 16% больше, чем годом ранее. В том числе было обнаружено 1,8 тыс. черных кредиторов, почти 3 тыс. финансовых пирамид и 1 тыс. нелегальных участников рынка ценных бумаг.