В Пермском крае за год выявлены 22 компании, выдававшие нелегальные займы

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
За минувший год Банк России выявил на территории Пермского края 22 компании с признаками нелегальной финансовой деятельности. Об этом сообщают в отделении Пермь Центробанка.
Все организации выдавали займы населению, но не состояли в реестрах легальных участников финансового рынка.
Чаще всего так называемые «черные кредиторы» маскируют свою деятельность под ломбарды или комиссионные магазины и работают на рынке без соответствующего разрешения регулятора. Зачастую они нарушают права клиентов: меняют условия договора в одностороннем порядке или продают заложенные вещи без согласия граждан, отмечают в Центробанке.
Количество выявленных нарушителей несколько сократилось. В 2022 году было обнаружено 23 такие компании. Впрочем, по России количество «черных кредиторов» растет. В 2023 году Банк России выявил 5,7 тыс. нелегальных компаний — почти на 16% больше, чем годом ранее. В том числе было обнаружено 1,8 тыс. черных кредиторов, почти 3 тыс. финансовых пирамид и 1 тыс. нелегальных участников рынка ценных бумаг.