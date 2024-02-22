В праздничный и выходные дни в Перми изменится работа общественного транспорта

Кольцевые маршруты №28 и №29 будут следовать в объезд участка улицы Советской Армии в связи с аварийными работами на коммунальных сетях. Ограничения движения вводятся с 9:00 24 февраля по 20:00 26 февраля. Автобусы будут следовать в объезд перекрываемого участка по улицам Карпинского и проспекту Декабристов со всеми остановками по пути следования. Остановка «Школа №3» (по улице Советской Армии) обслуживаться не будет.