В праздничный и выходные дни в Перми изменится работа общественного транспорта

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Весь общественный транспорт Перми в праздничные дни с 23 по 25 февраля будет работать по графику выходных дней. Также, в связи с перекрытиями нескольких улиц, ожидаются изменения в работе маршрутов, предупреждают в администрации Перми.
Кольцевые маршруты №28 и №29 будут следовать в объезд участка улицы Советской Армии в связи с аварийными работами на коммунальных сетях. Ограничения движения вводятся с 9:00 24 февраля по 20:00 26 февраля. Автобусы будут следовать в объезд перекрываемого участка по улицам Карпинского и проспекту Декабристов со всеми остановками по пути следования. Остановка «Школа №3» (по улице Советской Армии) обслуживаться не будет.
В ночь с 24 на 25 февраля ожидается ограничение движения на путепроводе в микрорайоне Ива. В связи с этим поздние отправления маршрута №81 из центра города будут совершаться только до остановки «Улица Жигулевская».