properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В праздничный и выходные дни в Перми изменится работа общественного транспорта

В праздничный и выходные дни в Перми изменится работа общественного транспорта

22 февраля 2024, 12:18
Фото: properm.ru
Изменятся как графики, так и маршруты следования

Весь общественный транспорт Перми в праздничные дни с 23 по 25 февраля будет работать по графику выходных дней. Также, в связи с перекрытиями нескольких улиц, ожидаются изменения в работе маршрутов, предупреждают в администрации Перми.

Кольцевые маршруты №28 и №29 будут следовать в объезд участка улицы Советской Армии в связи с аварийными работами на коммунальных сетях. Ограничения движения вводятся с 9:00 24 февраля по 20:00 26 февраля. Автобусы будут следовать в объезд перекрываемого участка по улицам Карпинского и проспекту Декабристов со всеми остановками по пути следования. Остановка «Школа №3» (по улице Советской Армии) обслуживаться не будет.

В ночь с 24 на 25 февраля ожидается ограничение движения на путепроводе в микрорайоне Ива. В связи с этим поздние отправления маршрута №81 из центра города будут совершаться только до остановки «Улица Жигулевская».

Читайте также:
Два автобуса в Перми будут следовать в объезд. СхемаЗа год в Перми назначили 18 тысяч штрафов за безбилетный проезд в транспортеВ Перми уберут оставшиеся опоры контактной сети троллейбусов
Читайте также:
Названы маршруты пермского транспорта с самым большим ростом пассажиропотока за годВ Перми временно изменится путь следования автобусного маршрута №55На улице Локомотивной в Перми изменится схема движения
#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт#Расписание маршрутов#Расписание автобусов
Подпишитесь
Пермская епархия предложила платить врачам за отказ женщин от аборта
Сегодня, 10:04
В Перми к 2026 году планируется открыть водный комплекс у центрального пляжа
Сегодня, 07:06
Синоптики раскрыли, когда в Пермский край придут первые признаки весны
Сегодня, 04:48
В Перми появилось самое милое объявление на свете о поиске плюшевого котика
Сегодня, 10:43
«Человеку дается передышка, чтобы подумать». Как в Перми помогают бездомным людям
Сегодня, 02:00
Цены на бензин в Пермском крае ползут вверх
Сегодня, 08:43