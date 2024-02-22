В Роскачестве рассказали о существующих программах для покупки вторичного жилья

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
Эта программа доступна для учителей, специалистов, врачей, а также для людей, записанных на улучшение жилищных условий или многодетных семей. Требования к получению компенсации различаются в каждом регионе, пишет RT.
Также была упомянута ипотека для молодых учителей. Согласно правительственному регламенту, регионы могут заключить соглашение с Минобрнауки о субсидировании ипотечных кредитов для учителей до 35 лет. В рамках этой программы ставка может быть снижена до 8,5%. Программа действует, например, в Мурманской области и Алтайском крае.
Для военнослужащих также предусмотрена особая программа, по которой государство возмещает кредит в пределах определенного лимита.
Кроме того, существуют региональные программы для отдельных категорий людей, таких как медики и педагоги. Например, в Самарской области предлагается ипотека для медиков и педагогов со ставкой ниже базовой на три процентных пункта, но доступна она только в определенных банках.
Также есть возможность воспользоваться дальневосточной и арктической ипотеками, которые позволяют получить кредит по ставке до 2%.