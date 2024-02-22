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Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

В Роскачестве рассказали о существующих программах для покупки вторичного жилья

22 февраля 2024, 05:59
В Роскачестве сообщили о существующих программах для покупки вторичного жилья. Одна из таких программ — социальная ипотека, при которой регион может субсидировать ставку по кредиту или компенсировать часть стоимости жилья до 30—100%.

Эта программа доступна для учителей, специалистов, врачей, а также для людей, записанных на улучшение жилищных условий или многодетных семей. Требования к получению компенсации различаются в каждом регионе, пишет RT.

Также была упомянута ипотека для молодых учителей. Согласно правительственному регламенту, регионы могут заключить соглашение с Минобрнауки о субсидировании ипотечных кредитов для учителей до 35 лет. В рамках этой программы ставка может быть снижена до 8,5%. Программа действует, например, в Мурманской области и Алтайском крае.

Для военнослужащих также предусмотрена особая программа, по которой государство возмещает кредит в пределах определенного лимита.

Кроме того, существуют региональные программы для отдельных категорий людей, таких как медики и педагоги. Например, в Самарской области предлагается ипотека для медиков и педагогов со ставкой ниже базовой на три процентных пункта, но доступна она только в определенных банках.

Также есть возможность воспользоваться дальневосточной и арктической ипотеками, которые позволяют получить кредит по ставке до 2%.

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