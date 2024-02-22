В Роскачестве рассказали о существующих программах для покупки вторичного жилья

Также была упомянута ипотека для молодых учителей. Согласно правительственному регламенту, регионы могут заключить соглашение с Минобрнауки о субсидировании ипотечных кредитов для учителей до 35 лет. В рамках этой программы ставка может быть снижена до 8,5%. Программа действует, например, в Мурманской области и Алтайском крае.