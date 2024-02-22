Врач рассказала, какие продукты нужно есть в марте, чтобы не заболеть

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Традиционно считается, что в марте может наблюдаться весенний авитаминоз. Однако современный мир предоставляет нам доступ к огромному разнообразию фруктов и овощей, поэтому полное отсутствие витаминов в организме практически невозможно.
Однако некоторые люди могут испытывать дефицит витаминов, что называется гиповитаминозом. Это особенно относится к витамину D, который производится при воздействии солнечной энергии, которая, к сожалению, не так много в зимнее время, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Такое состояние, которое нередко путают с весенним авитаминозом, на самом деле является просто усталостью от продолжительной зимы.