Врач рассказала, какие продукты нужно есть в марте, чтобы не заболеть

В начале весны особенно важно обратить внимание на свое здоровье, чтобы не заболеть. В этом году март ожидается холодным и неприятным, поэтому все возможные вирусы будут активны. Нутрициолог Динара Гадельмурзина рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет в это время года.