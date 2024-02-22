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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Врач рассказала, какие продукты нужно есть в марте, чтобы не заболеть

22 февраля 2024, 16:26
В начале весны особенно важно обратить внимание на свое здоровье, чтобы не заболеть. В этом году март ожидается холодным и неприятным, поэтому все возможные вирусы будут активны. Нутрициолог Динара Гадельмурзина рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет в это время года.

Традиционно считается, что в марте может наблюдаться весенний авитаминоз. Однако современный мир предоставляет нам доступ к огромному разнообразию фруктов и овощей, поэтому полное отсутствие витаминов в организме практически невозможно.

Однако некоторые люди могут испытывать дефицит витаминов, что называется гиповитаминозом. Это особенно относится к витамину D, который производится при воздействии солнечной энергии, которая, к сожалению, не так много в зимнее время, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Такое состояние, которое нередко путают с весенним авитаминозом, на самом деле является просто усталостью от продолжительной зимы.

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