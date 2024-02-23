23 февраля как день гендерного равноденствия. Праздничная колонка

Хочется нам этого или нет, но в нас как ни в каком другом народе необыкновенно сильна тяга к традициям, корням и патриархальному укладу. Могу поспорить, что даже больше, чем на Востоке в широком смысле. И в нашем понимании, сложившемся задолго до 1918 года (когда, по мнению основателей праздника, и была создана Рабоче-крестьянская Красная армия), мужчина — это защитник. А защитник — это воин.