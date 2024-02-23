23 февраля как день гендерного равноденствия. Праздничная колонка

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Давайте, как водится в авторских колонках Properm.ru, будем честны хотя бы перед собой. 23 февраля в трудовых коллективах традиционно — и уже не меньше пятидесяти лет — празднуется как гендерно-мужской праздник. Удивительная штука, даже пара последних феминистических десятилетий такую патриархальную традицию не смогли перебить.
Давайте оставим историкам споры о том, правильно или нет считать именно 23 февраля по новому или старому стилю днем создания РККА. Потому что за 102 года с появления самого праздника его название, как и суть, несколько раз видоизменялось.
С 1922 года в СССР эта дата отмечалась как День Красной армии, с 1946 года — День Советской армии, с 1949 по 1992 год — День Советской армии и Военно-морского флота. А после распада СССР день назвали более нейтрально — День защитника Отечества, хотя по своей сути он — день воинской славы России.
Интересно, что до Беловежского соглашения этот день оставался рабочим для всего населения, за исключением военнослужащих. А вот после 1992 года, а точнее, в 2002-м его сделали выходным для всех, естественно, после долгих обсуждений в нижних и верхних палатах. Что при декларируемом в те годы государственном пацифизме выглядит несколько удивительно.
Массово празднующему этот день гражданскому населению зачастую пока важна только сама дата — 23 февраля, даже в поздравлениях часто пишут «С 23 февраля!», будто бы гендерно унифицируя его с «С 8 марта!». И суть тут не в пацифизме или, не дай бог, дискредитации праздника и его названия. Вовсе наоборот.
Хочется нам этого или нет, но в нас как ни в каком другом народе необыкновенно сильна тяга к традициям, корням и патриархальному укладу. Могу поспорить, что даже больше, чем на Востоке в широком смысле. И в нашем понимании, сложившемся задолго до 1918 года (когда, по мнению основателей праздника, и была создана Рабоче-крестьянская Красная армия), мужчина — это защитник. А защитник — это воин.
И еще немного про нашу историю как уже свершившийся факт. Быть воином стало «не модно» тоже после распада СССР и появления выходного «23 февраля» для гражданского населения. До этих времен армия-армейка, дембельские альбомы и воспоминания с однополчанами под гитару были частью жизни большинства мужчин страны. В лайт-варианте — военная кафедра («военка»), летние сборы и звание офицера запаса. «Косить» было не модно, а часто и «перед пацанами стыдно».
И поздравления до развала СССР в трудовых коллективах было делать просто и весело. Дамы «по секрету» добывали армейские фото мужчин-коллег, делали стенгазету. Все защитники рассматривали себя, неслужившим придумывали какие-то заслуги «защитников» другого рода, и это было немного неловко; пили чай с бутербродами и домашними пирогами, по «сто грамм фронтовых» и разбегались пораньше — праздновать дома.
Иногда вспоминается реальная пермская история, почти анекдот, как мы с коллегами-журналистами в начале 90-х возвращались в 12-м трамвае с работы. Двое пассажиров, явно хорошо поздравленных в своем коллективе, продолжали выпивать по дороге домой. А третий, такой же поздравленный, услышав громкий тост «Советской армии!», решил, что уже его остановка (одноименная), и выскочил на шесть остановок раньше!..
А на водоразделе с выходным 23 февраля и без вдруг оказалось, что гражданский День защитника стал просто днем всех мужчин страны. Которых поздравляющие женщины воспринимают именно как защитников, а равно и как воинов. И в этой истории кроется больший когнитивный диссонанс, особенно в современных реалиях, где даже новый и гендерно-нейтральный праздник изобрели — «февромарта». Неофициально, конечно.
Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят — как всем известно еще с прошлого века. И ох как сложно приходится трем мужчинам 8 марта в коллективе из двадцати человек!
Еще раз: давайте будем честны. Ну, правда, вряд ли какая-то женщина видит мужчину рядом размазней, тряпкой, слабым и безвольным. Каждая, наверняка, грезит об умном, сильном, который решит все проблемы и защитит хоть от чего, даже от невзгод и себя самой. И точно защитит Отечество — во всех смыслах и при любых разнополярных политических взглядах.
Запрос на реальный патриотизм есть и в либеральном, и в традиционном сообществах, как и запрос на сильных и смелых людей. Но слишком коротка «кадровая» скамейка, чрезвычайно. И именно поэтому очень хочется, чтобы был не только День, но и Защитники.
С праздником, дорогие наши!