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Две пермские козы уехали со своими хозяевами жить за границу России

Две пермские козы уехали со своими хозяевами жить за границу России

23 февраля 2024, 08:45
В 2024 году жители региона оформляли ветсвидетельства международного образца на котов, собак и коз.

С начала 2024 года жители Пермского края оформили ветеринарные сертификаты на некоммерческий вывоз 25 животных-компаньонов (7 кошек, 16 собак и 2 козы) за границу. За аналогичный период 2023 года из региона было вывезено 28 животных (18 собак и 10 кошек).

Домашние питомцы в январе–феврале этого года отправились на постоянное место жительство в Беларусь, Вьетнам, Болгарию, Киргизию, Австрию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Сербию, Турцию, Италию, Израиль, Черногорию, Таиланд, Китай, Францию.

Животные перед экспортом были чипированы, прошли 30 — дневный карантин, им были сделаны все необходимые вакцинации и обработки. На животных были оформлены экспортные ветеринарные сертификаты подтверждающие эпизоотическое благополучие места вывоза формы 5а и евросправки.

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