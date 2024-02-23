Две пермские козы уехали со своими хозяевами жить за границу России

С начала 2024 года жители Пермского края оформили ветеринарные сертификаты на некоммерческий вывоз 25 животных-компаньонов (7 кошек, 16 собак и 2 козы) за границу. За аналогичный период 2023 года из региона было вывезено 28 животных (18 собак и 10 кошек).