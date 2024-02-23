Глава СК России Бастрыкин взял на контроль расследование причин смерти пермячки

В январе прошлого года его 39-летняя супруга упала на улице и была госпитализирована. Ей назначили операцию, однако экстренно так и не не провели. На следующий день самочувствие пациентки резко ухудшилось. В последующем женщине была присвоена первая группа инвалидности, а в феврале 2024 года она скончалась. Обратившийся полагает, что это произошло в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи.