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Глава СК России Бастрыкин взял на контроль расследование причин смерти пермячки

Глава СК России Бастрыкин взял на контроль расследование причин смерти пермячки

23 февраля 2024, 09:17
Фото: 1MI
Молодая женщина поскользнулась на гололеде и через год умерла. Ее муж винит во всем врачей.

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту смерти 39-летней женщины в Пермском крае. Ее муж обратился в группу «ВКонтакте» приемной председателя федерального ведомства.

В январе прошлого года его 39-летняя супруга упала на улице и была госпитализирована. Ей назначили операцию, однако экстренно так и не не провели. На следующий день самочувствие пациентки резко ухудшилось. В последующем женщине была присвоена первая группа инвалидности, а в феврале 2024 года она скончалась. Обратившийся полагает, что это произошло в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи.

В СУ СК России по Пермскому краю по поступившему обращению организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

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