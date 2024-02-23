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Мясо, сыр и мед. Зачем их изъяли в пермском аэропорту у иностранцев

Мясо, сыр и мед. Зачем их изъяли в пермском аэропорту у иностранцев

23 февраля 2024, 07:03
Фото: 1MI
С начала года граждане Узбекистана и Азербайджана пытались незаконно провести в Пермь 50 килограмм продуктов питания.

В феврале 2024 года сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз из Узбекистана запрещенных продуктов питания. Было установлено, что в ручной клади у 30 граждан, прибывших в феврале международными авиарейсами из Узбекистана, находилась мясная, молочная, пчеловодческая продукция не промышленного изготовления (без заводской упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения) общим весом 31,066 кг для личного использования.

Это является нарушением Закона РФ «О ветеринарии», Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза. Потенциально опасная продукция изъята и уничтожена в соответствии со схемой взаимодействия с АО «Международный аэропорт „Пермь“.

С начала 2024 года в Пермском крае пресечен ввоз 51 кг продукции животного происхождения (7,870 кг мясной продукции, 40,244 кг молочной продукции, 2,886 кг пчеловодческой продукции) из Республики Узбекистан и Азербайджан.

Один гражданин Российской Федерации привлечен к ответственности с наказанием в виде штрафа на сумму 1 тыс. рублей.

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