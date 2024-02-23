Мясо, сыр и мед. Зачем их изъяли в пермском аэропорту у иностранцев

В феврале 2024 года сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз из Узбекистана запрещенных продуктов питания. Было установлено, что в ручной клади у 30 граждан, прибывших в феврале международными авиарейсами из Узбекистана, находилась мясная, молочная, пчеловодческая продукция не промышленного изготовления (без заводской упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения) общим весом 31,066 кг для личного использования.