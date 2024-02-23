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На пожаре в автобусе Чайковский — Пермь пострадала несовершеннолетняя девушка. Видео

На пожаре в автобусе Чайковский — Пермь пострадала несовершеннолетняя девушка. Видео

23 февраля 2024, 03:59
Фото: МЧС Удмуртии
В рейсовом автобусе ехали 38 человек, всех доставили на автостанцию в Воткинск.

Вчера, 22 февраля, вечером на автотрассе под Воткинском полностью выгорел рейсовый автобус Чайковский-Пермь. По данным МЧС, сообщение о возгорании в моторном отсеке на 7 км автодороги Воткинск-Чайковский поступило в 19:02 (по Перми) 22 февраля.

В ЧП пострадали двое: девочка 15 лет и молодой человек 19 лет. Они получили колото-резаные раны кистей когда разбивали окно, чтобы выбраться из автобуса. От госпитализации отказались.

На момент прибытия пожарного подразделения, происходило открытое горение транспорта. В 19:24 (по Перми) объявлена ликвидация пожара на площади 30 кв. м.

Всего в транспорте находилось 38 пассажиров (двое из них дети) и водитель. Всех пассажиров увезли на другом автобусе до автостанции в Воткинске.

Пользователи «ВКонтакте» сообщают, что сгорел автобус Setra, выпущенный не ранее 1985 года. Он выехал рейсом в 18:10 из Чайковского в Пермь. Судя по открытым данным, этот рейс обслуживает перевозчик ООО Группа компаний «Ваш попутчик».

Получить официальные комментарии правоохранительных органов Удмуртии утром в выходной день не удалось, по данным источников, проводиться проверка органами СК.

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